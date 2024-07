https://fr.sputniknews.africa/20240730/lobjectif-de-lecole-coloniale-francaise-netait-pas-de-former-toute-la-jeunesse-africaine-1067678341.html

L’objectif de l’école coloniale française "n'était pas de former toute la jeunesse africaine"

L’enseignement supérieur en Afrique francophone reste derrière celui de l’Afrique anglophone depuis la décolonisation. Quelles sont les causes de ce retard et... 30.07.2024, Sputnik Afrique

L’objectif de l’école coloniale française «n'était pas de former toute la jeunesse africaine» Sputnik Afrique L’enseignement supérieur en Afrique francophone reste derrière celui de l’Afrique anglophone depuis la décolonisation. Quelles sont les causes de ce retard et quelles solutions trouver ? Anna Traoré, rectrice de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, dresse un état des lieux.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Anna Traoré, rectrice de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et professeur d’économie, revient sur la publication récente d’une étude de Times Higher Education qui montre que les universités du top 10 en Afrique sont toutes anglophones."Les points forts que je pourrais dire, pour les universités africaines, les universités sont relativement jeunes et la population africaine même, elle est très jeune, et cette population qui est très jeune aussi, a une soif, la soif du savoir, et elle est attirée par les nouvelles technologies, elle est attirée par les connaissances nouvelles", assure la rectrice de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

