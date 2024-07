https://fr.sputniknews.africa/20240724/projets-humanitaires-de-la-commissaire-russe-aux-droits-des-enfants-en-afrique-1067617242.html

Fermes, refuges, écoles et pas que: les projets humanitaires de la Russie dans les pays africains

La mission russe s'élargit sur le continent, souligne l'institution dans un communiqué. Si en 2023, des projets ont été réalisés dans deux pays (le Kenya et la... 24.07.2024, Sputnik Afrique

Sputnik Afrique en a discuté avec la Commissaire russe aux droits des enfants en Afrique.La Russie essaie de donner "une canne à pêche", c’est-à-dire non seulement aider mais aussi montrer des procédés pour l’avenir, souligne Maria Lvova-Belova.Projets conjoints avec la fondation caritative Jizn odna:Kenya: projet d'asile pour fillettes sur le mont ElgonLe comté de Bungoma est le troisième au Kenya pour les grossesses enfantines. Il compte actuellement plus de 11.000 jeunes filles enceintes et venant d’accoucher âgées de 10+ ans.Causes: inceste, violences familiales, absence de "loisirs alternatifs" et absence totale d'éducation sexuelle. Les jeunes mères sont rejetées et stigmatisées par la société.Le projet est épaulé par la parlementaire kenyane Beatrice Elachi.Kenya: lancement de la deuxième partie du volailler dans le plus grand bidonville d'Afrique (Kibera, au sud Nairobi)La viande produite dans le volailler suffira pour les 137 enfants habitant dans le bidonville.Kenya: équipement ultérieur du centre médical dans l'asile Shelter Children’s Home.Burundi: projet d'école d'une capacité de 50 étudiants.Projets conjoints avec l'Église orthodoxe russe:Ouganda: création d'une ferme dans le village d'Idure, district d'OmoroL'entreprise produira des légumes, des céréales, élèvera des volailles et du bétail. Des consultations et des services d'éducation seront fournis.Tanzanie: création d'un jardin d'enfants orthodoxe à KimambaL'apprentissage du russe et de l'orthodoxie est prévu.Centrafrique: création d'une ferme agricole analogue à celle créée en RDC.Un terrain de 20 hectares y est loué, des cultures ont été plantées. La récolte sera répartie entre 500 personnes.

