Nudité, drag-queens: des passages de la cérémonie d'ouverture des JO coupés dans certains pays

Nudité, drag-queens: des passages de la cérémonie d'ouverture des JO coupés dans certains pays

Sputnik Afrique

Plusieurs médias arabes, mais aussi occidentaux ont coupé des séquences de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris mettant en scène des... 27.07.2024

La prestation du chanteur Philippe Katerine, apparu en slip et le corps peint en bleu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en France, et celle du drag-queen Gigi Palmer ont été coupées par les médias dans certains pays, a annoncé le journal français L'Équipe.Au Maroc, les chaînes du groupe public SNRT ont censuré la séquence de Philippe Katerine, montrant des images de Paris à la place.Aux États-Unis, NBC a aussi envoyé des spots publicitaires et des images de l'équipe olympique nationale en prime time, lors de la séquence de Philippe Katerine et de celle du drag-queen Gigi Palmer.En Chine, les commentateurs de CCTV ont aussi montré un certain embarras face aux images. Tout comme en Australie.Le numéro, qui parodiait la Cène de Léonard de Vinci, est "extrêmement irrespectueux pour les Chrétiens", a pour sa part réagi Elon Musk sur X (ex-Twitter).

