Les propositions sur la paix en Ukraine se font nombreuses en Occident: Moscou explique pourquoi

Les propositions sur la paix en Ukraine se font nombreuses en Occident: Moscou explique pourquoi

27.07.2024

Les nombreuses propositions concernant le règlement du conflit en Ukraine qui ont été formulées ces derniers temps indiquent que l'Occident commence à comprendre qu'il ne peut pas battre Moscou, a déclaré ce samedi 27 juillet Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.Mais ces propositions occidentales ne sont pas pertinentes, selon lui. L'Occident appelle Moscou à adopter une approche constructive, tout en faisant "la sourde oreille" face au point de vue russe.Propositions russesLe 14 juin, Vladimir Poutine avait présenté de nouvelles propositions de paix pour résoudre le conflit en Ukraine. Elles prévoient notamment la reconnaissance du statut de la Crimée, des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporojie en tant que territoires russes, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ainsi que l'abandon des sanctions antirusses

