Des journalistes français prennent leur distance avec la cérémonie d'ouverture des JO de Paris

Sur X (ancien Twitter) plusieurs journalistes français ont critiqué le "kitsch" et la "laideur" de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui s'est tenue le... 27.07.2024, Sputnik Afrique

L'évènement festif n'a pas fait l'unanimité au sein de la presse française, qui a tiré à boulets rouge sur X (ex-Twitter).Cette cérémonie d'ouverture a fait naître de nombreuses polémiques. Une séquence inspirée de la Cène de Léonard de Vinci mais faisant appel à des travestis et à un chanteur presque nu a notamment choqué. La Conférence des évêques de France a déploré "des scènes de dérision et de moquerie du christianisme", alors qu'Elon Musk a critiqué un moment "extrêmement irrespectueux pour les Chrétiens".Le Premier ministre hongrois Victor Orban a fustigé une cérémonie illustrant le "vide occidental" et "l'absence de morale publique".

