"Vide occidental": le Premier ministre hongrois dézingue la cérémonie d'ouverture des JO

"Vide occidental": le Premier ministre hongrois dézingue la cérémonie d'ouverture des JO

Après la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, qui a provoqué de nombreuses polémiques, Viktor Orban a critiqué le manque de morale des pays... 27.07.2024, Sputnik Afrique

Le spectacle organisé sur la Seine et dans les rues de Paris à l'occasion d'ouverture des Jeux olympiques d'été montre la "faiblesse et la désintégration de l’Occident", a déclaré ce samedi 27 juillet le Premier ministre hongrois Victor Orba, lors d'une conférence à l'Université d'été de Baile Tusnad, en Roumanie.La cérémonie d'ouverture a provoqué de nombreuses polémiques, notamment après la prestation à moitié nu du chanteur Philippe Katerine, entouré de drag-queens. Une séquence qui a été coupée par les médias dans certains pays.Une reproduction du tableau de "La Cène" de Léonard de Vinci par une dizaine d'hommes travestis s'est aussi retrouvée au centre des critiques. La conférence des évêques de France a déploré des "scènes de dérision et de moquerie du christianisme"

