La Zambie, le Maroc, la Tanzanie, la Tunisie ouvriront des centres culturels russes cette année

Au total, au cours de l’année, la Russie ouvrira 25 centres d’enseignement complémentaire dans 15 pays du monde. 26.07.2024, Sputnik Afrique

Cette année, les centres russes d’enseignement complémentaire apparaîtront au Maroc, en Zambie, en Tanzanie et en Tunisie. C’est ce qu’a fait savoir l'agence de coopération russe Rossotrudnitchestvo qui gère les biens de l'État et développe les relations internationales de la Russie avec d'autres États.Chaque centre ouvert par Rossotrudnitchestvo anime ainsi des événements et rencontres culturels et créatifs, organise des cours de langue russe, y compris pour les futurs étudiants, dispose d’une bibliothèque en langue russe.

