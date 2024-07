https://fr.sputniknews.africa/20240725/corridor-reliant-le-port-de-lome-aux-pays-de-laes-voici-ses-atouts-et-enjeux-majeurs-1067633963.html

Corridor reliant le port de Lomé aux pays de l'AES: voici ses atouts et enjeux majeurs

Corridor reliant le port de Lomé aux pays de l'AES: voici ses atouts et enjeux majeurs

Le Togo est en pourparlers avec des pays du Sahel pour créer un corridor à partir du port de Lomé. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Bakary Traoré, expert en relations internationales et en géopolitique a analysé ce projet.

Corridor reliant le port de Lomé aux pays de l'AES: voici ses atouts et enjeux majeurs Sputnik Afrique Le Togo est en pourparlers avec des pays du Sahel pour créer un corridor à partir du port de Lomé. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Bakary Traoré, expert en relations internationales et en géopolitique a analysé ce projet.

"Quand vous mettez en perspective tous ces avantages dont ces pays du Sahel, de l'AES, peuvent bénéficier à partir du port de Lomé, eh bien cela est tout à fait salutaire, notamment en ce qui concerne effectivement la numérisation des transactions de ces marchandises qui transitent par le port. Ce qui va faciliter les échanges et ça va favoriser l'accélération et un raccourcissement des délais en matière de livraison des marchandises", a déclaré Bakary Traoré sur le projet de corridor togolais.Retrouvez également dans ce podcast :-Abdelhak Najib, politologue et écrivain marocain sur le retrait de Joe Biden de la présidentielle américaine.-Abdoul Diallo, analyste malien sur le projet togolais de création de corridor à partir du port de Lomé pour les pays du Sahel.-Maria Lvova-Belova, la Commissaire russe aux droits de l’enfant sur l’invitation d’enfants éthiopiens en Russie dans le cadre du programme "Le jour d’après"-Frédéric Kaboré, un cycliste burkinabé sur les motivations qui l’ont poussé à rallier Niamey depuis Ouagadougou en vélo.- Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, sur la représentativité de l’Afrique dans les institutions internationales et la coopération avec la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

