La confédération de l'AES envisage d'interconnecter son espace douanier

La confédération de l'AES envisage d'interconnecter son espace douanier

Le grand objectif de cet effort est de faire face aux défis liés au retrait de la CEDEAO, selon la Direction malienne des douanes. 24.07.2024, Sputnik Afrique

Il vise de plus: La révision des pratiques existantes, de l'établissement des règles d'origine et du financement de la future union douanière seront à l'ordre du jour. Ce projet est au cœur du travail du Comité de pilotage des systèmes d’interconnexion des douanes des pays de la Confédération et du Togo qui s'est réuni à Niamey. Cette réunion sera suivie par la rencontre des directeurs généraux des douanes des trois pays les 24 et 25 juillet.

