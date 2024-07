https://fr.sputniknews.africa/20240722/un-franco-algerien-jouant-en-ligue-1-russe-compare-les-foots-russe-et-africain-1067597499.html

Un Franco-Algérien jouant en Ligue 1 russe compare les foots russe et africain

En Afrique, le football est en train de devenir plus "spectaculaire", a expliqué à Sputnik Afrique Rayan Senhadji, qui joue depuis six mois au Fakel Voronej. 22.07.2024, Sputnik Afrique

Quant au foot russe, "on est sur quelque chose de plus costaud et sur quelque chose de plus intense", avoue le joueur de Fakel Voronej. Il se dit content de venir en Russie, qu'il a trouvée "bien différente" des a priori véhiculés par la télévision française.

