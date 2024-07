https://fr.sputniknews.africa/20240722/joueur-de-foot-algerien-je-vois-lavenir-du-football-africain-dun-bon-il-1067598627.html

Joueur de foot algérien: "Je vois l’avenir du football africain d’un bon œil"

Joueur de foot algérien: "Je vois l’avenir du football africain d’un bon œil"

Le coup d’envoi de la saison du championnat russe de première division a été donné. Au sein de la défense du Fakel Voronej, le franco-algérien Rayan Senhadji... 22.07.2024, Sputnik Afrique

Joueur de foot algérien: "Je vois l’avenir du football africain d’un bon œil" Sputnik Afrique Le coup d’envoi de la saison du championnat russe de première division a été donné. Au sein de la défense du Fakel Voronej, le franco-algérien Rayan Senhadji s’est imposé en patron, six mois après son arrivée. Au micro de Sputnik Afrique, il nous a partagé ses impressions sur le football russe et africain.

"Tout se passe bien. Je suis content. Les premières impressions que j'ai eu, c'est forcément étonné. Parce que c'était un pays que je ne connaissais pas", a déclaré Rayan Senhadji concernant ses premiers mois en Russie.Retrouvez également dans cette émission:- Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, sur la représentativité de l’Afrique dans les institutions internationales et la coopération avec la Russie.- Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe et Guy Mettan, journaliste et homme politique suisse, sur le déploiement de missiles américains à longue portée en Allemagne.- Natalia Krassovskaïa, directrice exécutive du centre de diplomatie russe et Evgueni Primakov, directeur de l'agence de coopération russe Rossotrudnitchestvo, sur le rôle joué par les Maisons russes dans la mise en oeuvre des objectifs de coopération fixés lors du Sommet Russie-Afrique.- Youga Yassia, président du Mouvement pour la Démocratie en Afrique (MDA), sur les déclarations de Josep Borrell qui s’est dit consterné par le niveau de popularité de Vladimir Poutine en Afrique.- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil national de la Transition du Mali, sur le futur atelier d’assemblage de blindés de Markala.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

