Le Cameroun attend la visite du ministre russe des Affaires étrangères

Le Cameroun attend la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, selon son homologue camerounais Lejeune Mbella Mbella. 20.07.2024, Sputnik Afrique

La Russie et le Cameroun mènent des discussions en vue d'organiser une visite du chef de la diplomatie russe, a annoncé à Sputnik ce 20 juillet Lejeune Mbella Mbella, ministre camerounais des Affaires étrangères.Fin juin, le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, avait reçu une délégation russe à Yaoundé. La délégation est venue lui parler des avantages des établissements supérieurs du Donbass.Début juin, le gouvernement russe avait annoncé avoir approuvé un projet d'accord sur la création d'une commission économique intergouvernementale avec le Cameroun. Cet organisme devra définir les axes de partenariat économique, commercial, scientifique et technique entre les deux pays.Sergueï Lavrov s'était rendu début juin sur le continent africain pour la sixième fois en deux ans pour mener des rencontres en Guinée, en République du Congo, au Burkina Faso et au Tchad. Les discussions ont porté sur divers projets économiques ainsi que sur la coopération militaro-technique.

