Le Cameroun veut coopérer plus étroitement avec des universités russes, y compris celles du Donbass

Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, a reçu fin juin à Yaoundé une délégation russe. Selon un communiqué du mouvement... 13.07.2024, Sputnik Afrique

M.Ndongo a confirmé la disposition de son pays, en accord avec le ministère camerounais des Affaires étrangères, à considérer Donetsk comme un centre de formation de médecins.La ville abrite en effet l’Université médicale d'État Gorki. À la rentrée, l’établissement devrait accueillir les 10 premiers étudiants étrangers en médecine générale et médecine dentaire.Le Cameroun voudrait coopérer activement avec les universités axées sur le développement et la formation dans des domaines spécialisés complexes, a expliqué le ministre. Dans le monde moderne, la formation de spécialistes dans des domaines de haute technologie, comme la neurologie et la cardiologie, est très importante, selon lui.

