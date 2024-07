https://fr.sputniknews.africa/20240717/il-nous-faut-un-changement-de-paradigme-total-dans-le-domaine-de-la-formation-en-afrique-1067533507.html

"Il nous faut un changement de paradigme total dans le domaine de la formation en Afrique"

Dans ce numéro d’Afrique en marche, Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, décortique les nouvelles orientations dans le secteur... 17.07.2024, Sputnik Afrique

Dans ce numéro d'Afrique en marche, Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, décortique les nouvelles orientations dans le secteur minier annoncées par le ministre sénégalais des Mines et du Pétrole le 11 juillet à Paris. Pour lui, un nouveau paradigme dans la formation et la culture est vital pour la réussite.

"Il faut bien se rendre compte que pratiquement tous les prédécesseurs de l’actuel Président du Sénégal ont fait le même constat, dont Macky Sall lui-même ingénieur des mines et avant lui Abdoulaye Wade. Tous ces chefs d’État ont dénoncé cet état de fait et promis des réformes, mais malheureusement force est de constater que rien n’a bougé", affirme à Radio Sputnik Afrique Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais. Il est également membre du Groupe de facilitation pour la pacification de l’espace politique.Dans le même sens, l’expert affirme que "les jeunes dirigeants nouvellement arrivés au pouvoir au Sénégal et dans d’autres pays comme ceux du Sahel, forment une nouvelle génération décidée à changer les choses et c’est de bonne guerre et nous, nous ne pouvons que les encourager. Notamment dans le désir ferme et sincère de s’ouvrir aux pays des BRICS pour établir des coopérations d’égal à égal et gagnant-gagnant dans tous les domaines. Ces pays qui forment le nouveau monde émergent n’ont pas les mêmes modes de travail que les Occidentaux et c’est une chance pour les pays africains qui sont prêts à se réformer pour la saisir".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

