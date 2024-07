https://fr.sputniknews.africa/20240708/le-president-senegalais-critique-la-cedeao-1067425635.html

Le Président sénégalais critique la CEDEAO

Le Président sénégalais critique la CEDEAO

Sputnik Afrique

L'organisation doit se débarrasser "des clichés qui la réduisent à une organisation soumise aux influences de puissances extérieures", a martelé Bassirou... 08.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-08T18:16+0200

2024-07-08T18:16+0200

2024-07-08T18:16+0200

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

bassirou diomaye faye

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/11/1066115903_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c44da1833a7987bc9020470689a86b39.jpg

Il a ainsi exprimé ses inquiétudes concernant l'image et le fonctionnement de la Communauté.Cette position qu'il critique est "éloignée des populations qu'elle a pour mission historique de servir".Le moment est peut-être venu, selon lui, de réfléchir aux "sanctions communautaires extrêmes", qui "renforcent l’idée d’une institution qui punit ses populations au lieu d’être à leur service et à leur secours".M.Faye a cependant réitéré "l’ancrage du Sénégal dans la CEDEAO" et a appelé à "tout faire pour éviter le retrait" du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), bassirou diomaye faye, afrique subsaharienne