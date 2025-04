https://fr.sputniknews.africa/20250401/en-direct-serguei-lavrov-sentretient-avec-son-homologue-chinois-wang-yi-a-moscou-1071372446.html

Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue chinois Wang Yi, à Moscou

Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue chinois Wang Yi, à Moscou

Wang Yi est en visite à Moscou cette semaine pour des discussions avec son homologue russe Sergei Lavrov.

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, effectue une visite officielle en Russie du 31 mars au 2 avril, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.Dans son interview à Sputnik, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que le partenariat stratégique global sino-russe "a résisté à l'épreuve des turbulences internationales et se trouve à l'avant-garde de notre époque, inébranlable et fort comme le mont Taishan", a-t-il dit en faisant référence à l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine, située dans la province du Shandong dans l'est du pays.

