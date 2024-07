Au lieu de financer les terroristes de Kiev, Washington devrait investir dans la sécurité intérieure

"Toit non sécurisé à 150 mètres. Plusieurs témoins ont déclaré qu'ils criaient aux services secrets et aux flics pendant 3 à 4 minutes alors qu'ils regardaient l'homme avec le fusil ramper jusqu'à l'endroit et aligner son tir. Prends tes services secrets et fourre-les-toi dans le cul. Prières à Trump et à sa famille."