Les problèmes cognitifs de Joe Biden connus depuis des années, selon Tucker Carlson

Les problèmes cognitifs de Joe Biden connus depuis des années, selon Tucker Carlson

Le présentateur de télévision américain Tucker Carlson s'étonne face au choc provoqué dans les médias par la prestation désastreuse Joe Biden lors du débat... 13.07.2024

Le débat raté de Joe Biden face à Donald Trump n'aurait pas dû choquer les journalistes qui étaient au courant des problèmes neurologiques du Président depuis des années, a déclaré le présentateur américain Tucker Carlson sur son site internet.La sœur de Biden s'était d'ailleurs plainte du déclin des capacités mentales de son frère et avait déploré sa volonté de participer à la présidentielle de 2019, affirme encore le journaliste.Citant des sources proches de Biden, le New York Times rapportait début juillet que la détérioration de la santé de l’actuel Président américain s'était accentuée ces derniers mois, devenant alarmante après son débat désastreux avec son prédécesseur et rival Donald Trump.L'homme à la tête de la Maison-Blanche aurait demandé à ses équipes de limiter le nombre d'événements auxquels il est censé assister passé 20 heures, pour lui permettre de dormir plus, avait précisé le quotidien.

