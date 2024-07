https://fr.sputniknews.africa/20240705/biden-voudrait-limiter-les-evenements-apres-20h-pour-dormir-davantage-1067393616.html

Biden voudrait limiter les événements après 20h pour dormir davantage

Apparu affaibli lors de son premier débat contre Donald Trump, Joe Biden a annoncé son intention de limiter le nombre d’événements organisés le soir pour... 05.07.2024, Sputnik Afrique

Le Président américain âgé de 81 ans a récemment déclaré qu'il devait dormir davantage et travailler moins d'heures lors d'une rencontre avec une vingtaine de leaders démocrates au Congrès, relate le New York Times.Ce plan présenté par Joe Biden serait censé réassurer son parti qu'il pouvait encore battre Donald Trump dans la course présidentielle.Plus tôt, Biden a admis qu'il avait "été mauvais" dans son premier débat contre Donald Trump. Il avait notamment mis en cause ses "voyages à l'étranger" dans les semaines précédant le débat.

