Des membres de la CEDEAO veulent "faire plaisir au maître" français, selon un analyste

Des membres de la CEDEAO veulent "faire plaisir au maître" français, selon un analyste

Alors que la CEDEAO a admis des "risques de désintégration" lors de son récent sommet, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même concernant le départ du Mali... 13.07.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs chefs d'États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont suivi les injonctions de la France pour sanctionner les pays aujourd'hui membres de la Confédération des États du Sahel, rappelle à Sputnik Afrique Issoufou Boubacar Kado Magagi, consultant en finances publiques.Certaines restrictions ont été suggérées par les pays occidentaux pour rendre l'espace de la CEDEAO ingouvernable, ajoute l'analyste.Ces mesures vont aussi à l'encontre des idéaux des pères fondateurs de l'Union Africaine (UA) et de la CEDEAO et pourraient provoquer la colère des peuples africains, de plus en plus conscients des réalités.Lors du 65e sommet, Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO, avait évoqué un "risque de désintégration" de cette organisation suite au départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour créer l’Alliance puis la Confédération des États du Sahel.

