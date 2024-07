https://fr.sputniknews.africa/20240712/laes-devient-une-confederation-moscou-commente-cette-initiative-1067479978.html

L'AES devient une Confédération, Moscou commente cette initiative

L'AES devient une Confédération, Moscou commente cette initiative

Sputnik Afrique

La Russie est convaincue que la Confédération des États du Sahel dont la création a été annoncée lors du récent sommet de l'AES, sera bénéfique pour stabiliser... 12.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-12T18:43+0200

2024-07-12T18:43+0200

2024-07-12T18:43+0200

afrique subsaharienne

maria zakharova

alliance des états du sahel (aes)

sécurité

terrorisme

islamistes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/07/1066926026_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_998b36c9fcf5ddde1414472eb60de644.jpg

La Russie considère la création de la Confédération des États du Sahel "comme une étape importante pour résoudre les problèmes de lutte contre les groupes islamistes dans la zone saharo-sahélienne", a déclaré ce vendredi 12 juillet Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.La diplomate a ajouté que la Russie continuerait de fournir le soutien nécessaire aux États du Sahel et de développer une coopération économique mutuellement bénéfique.Le 6 juillet, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, réunis à Niamey pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé leur décision de former la Confédération des États du Sahel.

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maria zakharova, alliance des états du sahel (aes), sécurité, terrorisme, islamistes