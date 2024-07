https://fr.sputniknews.africa/20240712/biden-annonce-le-president-poutine-au-moment-daccueillir-zelensky-sur-scene-au-sommet-de-lotan-1067467353.html

Biden annonce le "Président Poutine" au moment d'accueillir Zelensky sur scène au sommet de l'Otan

Au sommet de l'Otan, le président américain Joe Biden a fait une gaffe monumentale."Et maintenant, je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine", a lancé Joe Biden, lors d'une ultime cérémonie jeudi en soutien à l'Ukraine.Il s'est ensuite écarté du micro avant de réaliser son erreur et d'y revenir pour dire: "Il va battre le président Poutine. Le président Zelensky. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine."Beau joueur, souriant, le dirigeant ukrainien a plaisanté: "Je suis meilleur.""Il me semble que la fameuse 'ingérence russe dans les élections américaines' ne peut plus être cachée", a ironisé Maria Zakharova au sujet de la gaffe de Joe Biden "Il existe un candidat pro-russe contrôlé par la 'main du Kremlin'. On attend l'hystérie d'Hillary Clinton face à 'l'attaque contre la démocratie américaine' et le rapport du Département d'État sur la révélation d'un complot de 'terroristes nationaux'", a noté la porte-parole de la diplomatie russe sur sa chaîne Telegram.

états-unis, ukraine, joe biden, volodymyr zelensky, maria zakharova, vladimir poutine, erreurs