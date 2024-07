https://fr.sputniknews.africa/20240711/un-nouveau-sommet-sur-lukraine-est-une-manifestation-de-fraude-pour-moscou--1067454114.html

Un nouveau sommet sur l'Ukraine est une "manifestation de fraude" pour Moscou

Moscou ne participera pas à une deuxième conférence sur l'Ukraine, "nouvelle manifestation de fraude", a déclaré à Sputnik un vice-ministre russe des Affaires... 11.07.2024, Sputnik Afrique

"Nous connaissons les intentions du régime de Kiev et de ses parrains occidentaux de se "réhabiliter" pour l'échec du "sommet de la paix" à Bürgenstock, en Suisse, à la mi-juin de cette année, et d'essayer d'organiser un événement similaire", a déclaré Mikhaïl Galouzine."Nous n'acceptons pas de tels ultimatums et n'allons pas participer à de tels "sommets"", a-t-il ajouté en parlant de la formule de paix avancée par Volodymyr Zelensky.Selon Bloomberg, Kiev a entamé des négociations privées en vue de la tenue d'une deuxième conférence internationale. Il est envisagé que l’événement se tienne avant les élections présidentielles américaines de novembre, avec la participation de la Russie.

