Le succès du Forum parlementaire des BRICS, qui rassemble 400 délégués venus de 18 pays, prouve que la coopération parlementaire au sein du groupe attire l'attention, a déclaré ce 11 juillet Vladimir Poutine lors d'un entretien avec Tulia Ackson, présidente de l'Assemblée nationale de Tanzanie et de l'Union interparlementaire (UIP). La rencontre s'est tenue dans le cadre du Forum parlementaire des BRICS de Saint-Pétersbourg.Le Président russe s'est félicité qu'"un représentant de l'Afrique, une économie en développement", soit aujourd'hui à la tête de l'Union interparlementaire, "une organisation respectée qui existe depuis la fin du XIXe siècle et qui regroupe un grand nombre de pays".

Le travail entre parlementaires au sein des BRICS suscite de plus en plus d'intérêt sur la scène internationale, a déclaré le Président russe accueillant Tulia... 11.07.2024, Sputnik Afrique

L'intérêt pour "la dimension parlementaire des BRICS" en hausse: Poutine à la présidente de l'UIP

