https://fr.sputniknews.africa/20240711/les-brics-refletent-les-interets-des-etats-du-sud-global-et-de-lest-global-dit-poutine-1067456023.html

Les BRICS reflètent les intérêts des États du Sud global et de l'Est global, dit Poutine

Les BRICS reflètent les intérêts des États du Sud global et de l'Est global, dit Poutine

Sputnik Afrique

L’Occident agit dans la meilleure tradition du colonialisme, alors que les BRICS reflètent les intérêts des États du Sud et de l'Est global, a déclaré Vladimir... 11.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-11T14:15+0200

2024-07-11T14:15+0200

2024-07-11T14:18+0200

russie

vladimir poutine

brics

occident

dominance

colonialisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0b/1067456187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3a023cc644b2b9c8fbd89ad1333ff38.jpg

Voici les déclarations clés du Président russe lors du Forum parlementaire des BRICS qui se tient à Saint-Pétersbourg: Les principes d'interaction des BRICS sont la prise en compte des intérêts de chacun et le fondement sur la démocratie.Les BRICS reflètent les intérêts des États du Sud global et de l'Est global. Le nombre de pays souhaitant adhérer aux groupe est en constante croissance.L'objectif principal de la présidence actuelle de la Russie des BRICS est de créer les conditions les plus favorables au développement de tous ses participants.Un parlement BRICS peut être créé dans le futur.Les BRICS sont ouverts au dialogue avec tous les pays intéressés.Le groupe accorde une attention particulière aux règlements dans les monnaies nationales.L’Occident dicte des règles pour chaque situation dans l’intérêt de ceux qui se considèrent comme exceptionnels, dans la meilleure tradition du colonialisme. L’Occident recourt à la force et au chantage pour maintenir sa position dominante dans le monde.

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, brics, occident, dominance, colonialisme