"La bulle financière internationale, ce cancer financier qui ronge l'économie mondiale"

L’élite politique "française et britannique, mais aussi occidentale en général, est soumise à l'oligarchie financière internationale globaliste et apatride"... 11.07.2024, Sputnik Afrique

Au micro de cette émission d'Afrique en Marche, Jacques Cheminade, homme politique français et président du parti Solidarité et Progrès. Avec lui, nous nous pencherons sur les résultats de la visite du Premier ministre hongrois Viktor Orban, actuellement président en exercice de l'Europe jusqu'au 31 décembre 2024, en Russie, et sur les remous qu'elle a provoqué au sein de l'Union européenne, de l'OTAN et en Chine, sur fond des résultats des élections européennes et législatives en France et au Royaume-Uni."Il y a une idée à défendre qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ces responsables et dire que c'est le premier sujet politique. C'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats", déplore auprès de Radio Sputnik Afrique M. Cheminade.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

