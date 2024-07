https://fr.sputniknews.africa/20240710/une-marocaine-virtuelle-remporte-le-concours-de-beaute-de-world-ai-creator-awards--1067445535.html

Une Marocaine virtuelle remporte le concours de beauté de World AI Creator Awards

Cette influenceuse virtuelle s’appelle Kenza Layli. Elle est "âgée" de 33 ans. Kenza Layli a été créée par intelligence artificielle fin 2023, à l'initiative... 10.07.2024, Sputnik Afrique

afrique du nord

maghreb

maroc

concours de beauté

intelligence artificielle

"Je suis profondément honorée d’être élue Miss AI. Cette opportunité me permet de représenter les créateurs d’IA du monde entier et de promouvoir l’impact positif de la technologie sur notre avenir. Je suis impatiente de continuer à travailler sur des projets qui repoussent les limites de ce que l’IA peut accomplir, en mettant l’accent sur la diversité et l’inclusivité", a déclaré Kenza Layli après avoir remporté le concours.Elle a été créée par intelligence artificielle fin 2023, à l'initiative de l’entrepreneuse marocaine Meriam Bessa et son équipe de L'Atelier Digital. Son compte Instagram* rassemble près de 100.000 abonnés.En deuxième et troisième places se trouvent Lalina, personnalité numérique française, et Olivia C, Portugaise.D’après les organisateurs du concours World AI Creator Awards, les candidates ont été jugées sur certains aspects de l'apparence, notamment leur beauté, leur posture et leur manière de répondre à des questions telles que "si vous pouviez avoir un rêve pour rendre le monde meilleur, lequel serait-il?". Des aspects techniques (détails visuels autour des mains, des yeux et des arrière-plans) ainsi que les indicateurs sur les réseaux sociaux (nombre d’abonnés, taux de croissance) ont également été pris en compte. * Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

afrique du nord, maghreb, maroc, concours de beauté, intelligence artificielle