Ceux qui accusent "la Russie d’user du blé comme soft power sont dans leur délire habituel"

"Ces sanctions ont été d'un très grand bénéfice aussi bien pour le secteur agricole que bancaire russe", affirme à Afrique en marche Hélène Clément-Pitiot... 10.07.2024

Ceux qui accusent «la Russie d'user du blé comme soft power sont dans leur délire habituel»

"On voit bien que les céréales, en particulier le blé, sont devenus un actif spéculatif au même titre que les produits énergétiques, comme le pétrole et le gaz, et s'inscrivent ainsi dans un jeu de la finance mondiale et des plateformes de trading", affirme à Radio Sputnik Afrique Hélène Clément-Pitiot, économiste française, chercheuse au Centre d'étude des modes d'industrialisation de l'École de Guerre Économique (EGE), à Paris.En réalité, selon Hélène Clément-Pitiot, "ces sanctions ont été d’un très grand bénéfice aussi bien pour le secteur agricole que bancaire russe, étant donné que les banques occidentales étaient exclues des échanges internationaux concernant le blé. Le fait est que ce qui se passait avant sous le contrôle des marchés financiers a été remplacé par des contrats bilatéraux, comme ceux exécutés avec les pays d’Afrique du Nord, dont l’Algérie et l’Égypte".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

