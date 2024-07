https://fr.sputniknews.africa/20240702/la-part-de-la-russie-sur-le-marche-mondial-des-exportations-du-ble-atteint-28-1067337057.html

La part de la Russie sur le marché mondial des exportations du blé atteint 28%

En saison 2023-2024, la part de la Russie sur le marché mondial des exportations du blé a augmenté pour atteindre 28%, l'Égypte est son principal acheteur... 02.07.2024, Sputnik Afrique

Les données de Rusagrotrans concernent la performance nationale au cours de l’année agricole du juillet 2023 au juin 2024. La Russie a ainsi a exporté 55,4 millions de tonnes de blé, soit 28% du volume total du commerce mondial de 200 millions de tonnes. Un an plus tôt, la part de la Russie a été de 25%. À titre de comparaison, l'UE a exporté 34 millions de tonnes de blé, le Canada 23,5 millions de tonnes, l'Australie 20,5 millions et les États-Unis 19,6 millions.Voici les principaux acheteurs du blé russe:L'Égypte a acquis près de 8,6 millions de tonnes. Le pays nord-africain remporte le titre du plus gros client pour la deuxième saison consécutive. La Turquie a importé 7 millions de tonnes, contre 9,2 millions la saison précédente. Le Bangladesh en a acheté 3,8 millions de tonnes, soit près de 1,8 fois plus que la saison précédente. L'Algérie est à la 4ème place. Le pays a importé le plus grand volume de blé russe toutes saisons confondues, soit 2,34 millions de tonnes.

