Création de la Confédération de l'AES: "Ça va dans l'aspiration même des peuples"

Création de la Confédération de l'AES: "Ça va dans l'aspiration même des peuples"

La Confédération de l’Alliance des États du Sahel est née suite au premier sommet des chefs d’États de l’AES de Niamey. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou... 09.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-09T16:20+0200

2024-07-09T16:20+0200

2024-07-09T16:20+0200

Création de la Confédération de l'AES: «Ça va dans l'aspiration même des peuples» Sputnik Afrique La Confédération de l’Alliance des États du Sahel est née suite au premier sommet des chefs d’États de l’AES de Niamey. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité du conseil de Transition du Mali a exposé ce qui changera pour les populations avec cette annonce.

"Ça va dans l'aspiration même des peuples. Depuis la création de l'autorité de l'État au Gourma. C'était quelque chose qui était prévisible, mais malheureusement, les dirigeants passés n'avaient pas assez d'autorité et assez de décisions à leur niveau pour se défaire de cette impression et d'aller à cette réunion.", a déclaré M.Ouattara sur la création de la Confédération de l'AES.Retrouvez également dans cette émission:- Mohamed Orabi, ex-ministre des Affaires étrangères égyptien, sur les projets de l'Égypte pour les BRICS.- Akim Kanazoé, pilote de motocross burkinabé sur sa victoire lors de la 9e édition de la compétition internationale de moto-cross à Sabaa.- François Asselineau, homme politique français, président du parti UPR, sur le deuxième tour des élections législatives françaises.

