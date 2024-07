https://fr.sputniknews.africa/20240708/un-grand-tournant-dans-la-vie-de-nos-trois-nations-1067427261.html

"Un grand tournant dans la vie de nos trois nations"

"Un grand tournant dans la vie de nos trois nations"

08.07.2024

Depuis la création de l'autorité de Liptako-Gourma, "c'était une chose qui était prévisible", a déclaré à Sputnik Afrique le vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali.Aujourd'hui, on peut dire que les trois pays de l'AES "ont totalement quitté l'orbite de l'ancienne métropole" et sont indépendants "grâce au soutien des vrais amis", dont la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran.M.Ouattara estime notamment que la Russie "pourra faire un grand geste" et "mettre en place un plan Marshall" pour l'AES.

