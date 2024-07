https://fr.sputniknews.africa/20240709/ce-quest-le-prix-international-de-la-paix-leon-tolstoi-1067435016.html

Ce qu'est le Prix international de la paix Léon Tolstoï

La Fondation du Prix a été créée le 22 juin 2022 par la Société historique russe, la Fondation russe pour la paix et la Société historique militaire russe.

Le nom de Léon Tolstoï, l'ampleur de son héritage et sa personnalité correspondent le mieux à l'idée et aux objectifs du Prix international de la paix, qui est décerné:Les lauréats potentiels:Les lauréats sont déterminés par un jury international composé de personnalités politiques et sociales, de représentants des milieux culturels, scientifiques et économiques venant de Russie et de pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, jouissant d'une grande renommée internationale.La décoration des lauréats aura lieu le jour de l'anniversaire de Léon Tolstoï, le 9 septembre, à Moscou sur la scène historique du théâtre Bolchoï.

