Négociations Poutine-Modi à Moscou: à quoi s'attendre

Négociations Poutine-Modi à Moscou: à quoi s'attendre

Le Premier ministre indien Narendra Modi sera à Moscou les 8 et 9 juillet pour coprésider le 22e sommet annuel Russie-Inde avec Vladimir Poutine. 08.07.2024, Sputnik Afrique

M.Modi assistera à un dîner privé organisé par le Président russe ce lundi après-midi. Mardi, il rencontrera la communauté indienne à Moscou, déposera une gerbe sur la tombe du soldat inconnu près du Kremlin et visitera une exposition.Le cœur de la visite sera constitué de discussions bilatérales dans un format restreint et plus large, au niveau des délégations.Les pourparlers à venir doivent être envisagés dans le cadre d'un contexte bilatéral extrêmement prometteur, qui "permet à l'Inde et à la Russie de renforcer leur autonomies stratégiques dans un contexte de changements géopolitiques mondiaux", a expliqué à Sputnik le chercheur Raj Kumar Sharma de New Delhi.Ces pourparlers porteront sur :

