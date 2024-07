https://fr.sputniknews.africa/20240706/sommet-modi-poutine-la-russie-et-linde-renforcent-leurs-autonomies-strategiques-respectives-1067397569.html

Sommet Modi-Poutine: la Russie et l'Inde renforcent leurs autonomies stratégiques respectives

Tel est l'avis exprimé dans les colonnes de Sputnik par Raj Kumar Sharma, chercheur principal à NatStrat, un groupe de réflexion établi à New Delhi. 06.07.2024, Sputnik Afrique

Pour sa première visite à l'étranger depuis le début du troisième mandat de l'Alliance démocratique nationale, le Premier ministre indien, Narendra Modi, se rendra à Moscou les 8 et 9 juillet pour participer au 22e sommet annuel Inde-Russie avec le Président Vladimir Poutine.Le Premier ministre Modi a bien fait de se rendre en Russie, soulignant la résilience des liens indo-russes, qui sont une "constante" au milieu de nombreux changements géopolitiques depuis plus de sept décennies, selon l'expert.La dernière rencontre de ce type entre Modi et Poutine s’était tenue à New Delhi en décembre 2021. Réélu, le Premier ministre commencera cette fois-ci sa tournée à ce poste par la Russie, un pays qui reste très important pour l'engagement eurasiatique de l'Inde, en plus d'une relation stratégique bilatérale globale, explique l'expert à Sputnik.Les deux dirigeants ont choisi de ne pas attendre le sommet des BRICS en octobre 2024 pour se revoir et ont plutôt décidé d'organiser une rencontre annuelle spécifique presque immédiatement après la réélection du Premier ministre Modi.MM. Modi et Poutine discuteront entre autres de la coopération indo-russe en Extrême-Orient russe, une zone qui est l'objectif exclusif de la politique indienne "Act Far East" annoncée par le Premier ministre Modi en 2019. D'autres développements sont attendus en matière de mobilité et de migration entre l'Inde et la Russie, car la main-d'œuvre indienne pourrait contribuer au développement de cette région démographiquement déficitaire.Coopération économique Russie-Inde:

