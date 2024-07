https://fr.sputniknews.africa/20240705/croissance-economique-de-lethiopie-un-tremplin-pour-la-reussite-africaine-1067386802.html

Croissance économique de l'Éthiopie: un tremplin pour la réussite africaine

Croissance économique de l'Éthiopie: un tremplin pour la réussite africaine

L’Éthiopie est la cinquième économie la plus forte d’Afrique, selon le Fonds monétaire international. Au micro de Sputnik Afrique, Eyob Tekalign Tolina... 05.07.2024, Sputnik Afrique

Croissance économique de l'Éthiopie: un tremplin pour la réussite africaine Sputnik Afrique L’Éthiopie est la cinquième économie la plus forte d’Afrique, selon le Fonds monétaire international. Au micro de Sputnik Afrique, Eyob Tekalign Tolina, ministre éthiopien de la Politique fiscale et des finances publiques, nous a dévoilé les secrets des excellents résultats économiques de son pays au cours des dernières années.

"Mais le Premier ministre voulait élargir cette source de croissance et il voulait aussi placer l'Éthiopie sur la carte du monde en créant une réussite africaine à partir de l'Éthiopie. […] Ces dernières années, le monde entier a subi plusieurs chocs. L'Éthiopie a également été touchée, mais nous avons maintenu un taux de croissance appréciable, de 6,2% en moyenne. Nous avons réussi à doubler notre PIB au cours des cinq dernières années", s’est félicité Eyob Tekalign Tolina, ministre éthiopien de la Politique fiscale et des finances publiques, dans la nouvelle émission de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Pamla Gopaul, responsable des études et prévisions économiques au sein de l’Agence de développement de l’Union africaine, sur le Forum civil des BRICS organisé à Moscou.- Des participants de la table ronde internationale sur les luttes pour la souveraineté dans les pays de l’Alliance des États du Sahel.- Pierre Somsé, ministre centrafricain de la Santé, sur la fourniture par la Russie de deux laboratoires mobiles et sur la mise en place d’un centre de télémédecine en RCA.- Georges Olemanu Lohalo, professeur associé à l’Université de Kinshasa, sur le parcours et l’empreinte laissée par Patrice Lumumba à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance.- Carol Radull, journaliste sportive kényane, sur la Journée internationale des journalistes sportifs.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

