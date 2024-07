https://fr.sputniknews.africa/20240704/ladhesion-de-lethiopie-aux-brics-est-un-signe-significatif-selon-un-ministre-detat-1067368808.html

L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS est un "signe significatif", selon un ministre d'État

Les réussites économiques de l'Éthiopie en ont fait un "phare brillant de prospérité" et l'admission au sein des BRICS ouvrent encore de nouveaux horizons, a déclaré à Sputnik Afrique Eyob Tekalgn Tolina, ministre d'État de la Politique budgétaire et des finances publiques.Addis-Abeba doit son succès aux réformes économiques, sociales et politiques, entreprises sous le mandat du Premier ministre Abiy Ahmed, a-t-il souligné.Le pays compte désormais s'appuyer sur des secteurs comme les télécommunications et la banque pour poursuivre son développement. Dans le secteur bancaire, l'Éthiopie dispose aussi d'une banque centrale forte, chargée de superviser les activités bancaires, y compris celles de la bourse. Addis-Abeba compte d'ailleurs ouvrir une place boursière sous peu.

