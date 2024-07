https://fr.sputniknews.africa/20240703/scholz-envoie-des-sms-tous-les-jours-a-macron-apres-ses-revers-electoraux-1067354328.html

Scholz envoie des SMS tous les jours à Macron après ses revers électoraux

Le dirigeant allemand a annoncé soutenir quotidiennement son homologue français, alors que les deux responsables font face à des résultats électoraux...

Le chancelier allemand Olaf Scholz a indiqué envoyer quotidiennement des textos de soutien au dirigeant français dont le parti avait subi des désillusions aux élections européennes et au premier tour des législatives françaises, relate l'hebdomadaire allemand Spiegel.Olaf Scholz a lui aussi vu son parti battu aux européennes, récoltant seulement 14% des voix. Le chancelier a admis que de nombreux citoyens n'étaient "pas d'accord avec le fait que nous soutenions l'Ukraine", dans un entretien à l'ARD. "Cela se reflète dans les résultats des élections", avait-il concédé.Le parti d'Emmanuel Macron a pour sa part obtenu 14,6% aux européennes. Un revers qui a amené le dirigeant français à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer des élections législatives. Le premier tour de ces dernières tenu le 30 juin a encore débouché sur une déroute pour le parti présidentiel, crédité de 20%, loin derrière le Rassemblement national (33,1%).En fonction des résultats du second tour prévu le 7 juillet prochain, Emmanuel Macron pourrait se retrouvait dans une situation de cohabitation, avec un Premier ministre d'un autre courant politique. Cela pourrait compliquer certaines de ses décisions, notamment pour un éventuel envoi de troupes en Ukraine, comme l'expliquait récemment à Sputnik le politologue Alain Policard.

