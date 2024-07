https://fr.sputniknews.africa/20240702/macron-ne-pourra-pas-envoyer-des-troupes-en-ukraine-en-cas-de-cohabitation-1067335092.html

Macron ne pourra pas envoyer des troupes en Ukraine en cas de cohabitation

Macron ne pourra pas envoyer des troupes en Ukraine en cas de cohabitation

Sputnik Afrique

Le Président français, dont le parti n'a recueilli que 20% des voix au récent 1er tour des législatives, aura désormais du mal à prendre certaines décisions... 02.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-02T16:04+0200

2024-07-02T16:04+0200

2024-07-02T17:23+0200

international

france

emmanuel macron

élections

élections législatives

donbass. opération russe

opinion

jordan bardella

rassemblement national (rn)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1d/1064364246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d49d3f6f8cda69bbc205e74d36ea04f3.jpg

Confronté à la montée du Rassemblement National et à l’effondrement de son propre parti aux élections, le Président Macron risque de jouer un rôle purement symbolique et ce qui l'empêchera d'envoyer des soldats en Ukraine, a déclaré à Sputnik Alain Policard, chercheur à Sciences Po.La cohabitation amènera les pays vers un système parlementaire, plus que présidentiel, ajoute-t-il. Pour prendre des décisions concernant l'envoi de troupes à l'étranger, Emmanuel Macron devra passer par le parlement. Or il peut ne pas y avoir la majorité après le second tour des législatives.Le parti d'Emmanuel Macron n'a recueilli que 20% des voix au premier tour des élections législatives le 30 juin. En fonction du second tour, il pourrait être forcé de nommer un Premier ministre issu d'un autre parti.Selon M.Policard, ce sera extrêmement difficile pour le Président, s'il gouverne dans les conditions d'une cohabitation avec Jordan Bardella, leader du Rassemblement National, où avec n'importe quel autre Premier ministre. M.Macron est habitué à gouverner seul et il est extrêmement difficile pour une personne de son caractère d'accepter que son pouvoir soit complètement limité, explique l'expert.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, emmanuel macron, élections, élections législatives, opinion, jordan bardella, rassemblement national (rn)