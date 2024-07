https://fr.sputniknews.africa/20240702/en-france-il-ny-a-pas-de-troupes-a-envoyer-vers-lukraine-1067333580.html

En France, "il n'y a pas de troupes à envoyer" vers l'Ukraine

En France, "il n'y a pas de troupes à envoyer" vers l'Ukraine

Marine Le Pen a déclaré que Jordan Bardella n’enverra pas de soldats en Ukraine s’il devenait premier ministre. Au micro de Sputnik Afrique, le général... 02.07.2024, Sputnik Afrique

Marine Le Pen a déclaré que Jordan Bardella n'enverra pas de soldats en Ukraine s'il devenait premier ministre. Au micro de Sputnik Afrique, le général Dominique Delawarde, ancien militaire français a réagi à cette déclaration de Marine Le Pen.

"Monsieur Macron ne sera pas en état d'envoyer des troupes en Ukraine. D'abord parce qu'il n'y a pas de troupes à envoyer. Ceci est un premier point. Et le deuxième point, c'est parce qu'il a, il a aujourd'hui un désaveu complet de sa population", a déclaré Delawarde.Retrouvez également dans cette émission:- Jacques-Marie Bourget, journaliste d’investigation français, sur la création d’un commandement pour l’Afrique au sein de l’armée française.- Hervé Juvin, homme politique et eurodéputé français, sur le premier tour des élections législatives françaises.- Sayoud Salah, assistant du Directeur géneral de la Radio algérienne chargé des relations extérieures, sur la couverture du conflit israélo palestinien par les médias mainstream à l’occasion du Festival arabe de la Télévision et de la Radio de Tunis.- Dr Joseph Nyandwi, chef de l’Institut national de santé publique du Burundi, sur l’arrivée d’un laboratoire mobile offert par la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

