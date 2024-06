https://fr.sputniknews.africa/20240630/les-plantes-dethiopie-pourraient-aider-a-combattre-le-cancer-montre-une-etude-1067301935.html

Les plantes d'Éthiopie pourraient aider à combattre le cancer, montre une étude

"De nombreuses plantes médicinales sont utilisées par les guérisseurs traditionnels depuis des siècles", explique le professeur de chimie Paulos Yohannes. 30.06.2024, Sputnik Afrique

"Pour l'instant, des études préliminaires ont montré que nous travaillons avec des extraits de plantes qui présentent des activités anticancéreuses", poursuit ce doyen associé pour les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et la recherche au Perimeter college de l'université d'État de Géorgie, aux États-Unis.La recherche est menée conjointement avec l'université d'Addis-Abeba en Éthiopie et le Winship Cancer Center de l'université Emory (États-Unis), précise le média SciTechDaily.Le projet comporte deux aspects importants, selon le professeur Binghe Wang, chercheur éminent de la Georgia Research Alliance.

