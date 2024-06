https://fr.sputniknews.africa/20240628/utilisation-des-actifs-russes-geles-ils-ont-ouvert-une-boite-de-pandore-1067276401.html

Utilisation des actifs russes gelés: "Ils ont ouvert une boîte de Pandore"

Josep Borrell, a annoncé qu'un accord avait été conclu pour transférer à l'Ukraine 1,4 milliard d'euros provenant des bénéfices d'exploitation des actifs

Utilisation des actifs russes gelés: "Ils ont ouvert une boîte de Pandore, ce qui pourrait leur coûter cher" Sputnik Afrique Josep Borrell, a annoncé qu'un accord avait été conclu pour transférer le mois prochain à l'Ukraine 1,4 milliard d'euros provenant des bénéfices d'exploitation des actifs russes gelés dans le cadre des sanctions imposées à la Russie. Au micro de Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, analyse ces décisions de l'Occident.

"Bien évidemment, ça va poursuivre le financement de la guerre en Ukraine. C'est quand même une assez petite somme. Par contre, ça signifie aussi, à mon avis personnel, que les Occidentaux, avec la crise, avec les difficultés énergétiques, etc., les sanctions qui se sont retournées contre eux, sont ici un peu coincés", a déclaré Laurent Brayard dans la dernière émission de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo, à l’occasion de sa visite en Russie, sur le partenariat russo-congolais. - Adama Diabaté, géopolitologue malien, sur la visite du Président malien de la Transition au Burkina Faso.- Illiassou Boubacar, chargé de projets au Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire(ROTAB) sur le projet du Niger d’exporter son pétrole brut en passant par le Tchad.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

