"La saisie unilatérale des avoirs russes est illégale et inacceptable", selon le Président kényan

"La saisie unilatérale des avoirs russes est illégale et inacceptable", selon le Président kényan

Le gel des avoirs russes est contraire à la Charte des Nations Unies, en particulier pour "ceux qui croient en la liberté, la justice, la démocratie et l'État... 16.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-16T09:23+0200

2024-06-16T09:23+0200

2024-06-16T09:25+0200

Le gel des avoirs russes est contraire à la Charte des Nations Unies, en particulier pour "ceux qui croient en la liberté, la justice, la démocratie et l'État de droit", a poursuivi William Ruto.Il a appelé à la paix, ajoutant que les agriculteurs kényans ont ressenti l'impact du conflit en Ukraine en raison de la hausse des prix des engrais et des retards dans leurs livraisons. "Il est temps que les belligérants fassent preuve de bonne foi, abandonnent leurs attitudes intransigeantes et adoucissent leurs positions pour parvenir à une paix durable", selon lui.Il a ajouté que "la Russie doit être à la table des négociations" pour régler le conflit.

