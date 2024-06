https://fr.sputniknews.africa/20240627/moscou-peut-aider-le-congo-en-matiere-denergie-et-dindustrialisation-selon-un-journaliste-1067269988.html

Moscou peut aider le Congo en matière d'énergie et d'industrialisation, selon un journaliste

Des collaborations énergétiques entre Moscou et Brazzaville pourraient aider le Congo à continuer son industrialisation, a déclaré à Sputnik Afrique Modeste... 27.06.2024, Sputnik Afrique

L'expérience russe peut être utile au Congo à s'industrialiser, en lui offrant son expertise dans le domaine des hydrocarbures et du nucléaire, a déclaré à Sputnik Afrique Modeste Dossou, journaliste et analyste béninois.En visite à Moscou, le Président congolais, Denis Sassou Nguesso, a notamment mené des entretiens avec le PDG du groupe pétrolier russe Lukoil sur la réalisation de projets énergétiques sur le territoire congolais.Des négociations avec des sociétés russes sont également en cours à propos de projets hydrauliques, solaires et sur le nucléaire civil.

