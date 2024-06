https://fr.sputniknews.africa/20240627/ce-pays-africain-possedait-65-des-nouvelles-reserves-mondiales-de-cuivre-en-2023-1067269794.html

Ce pays africain possédait 65% des nouvelles réserves mondiales de cuivre en 2023

La RDC monopolise les réserves de cuivre découvertes en 2023 à l'échelle africaine comme mondiale, selon un récent rapport de S&P Global Market Intelligence. 27.06.2024, Sputnik Afrique

La RDC devançait l'Australie et le Brésil en matière de réserves de cuivre découvertes en 2023, avec 65% des nouvelles annonces de réserves dans le monde, a annoncé la société S&P Global Market Intelligence dans un rapport.La société Ivanhoe Mines Limited a notamment indiqué avoir découvert "des ressources inférées et indiquées de 267 millions de tonnes contenant 4,96 millions de tonnes de cuivre" sur les gisements de Makoko et Kiala, fin 2023.Début juin, la société avait d'ailleurs mis en service une nouvelle usine de traitement, devant porter sa production annuelle à plus de 600.000 tonnes d'ici 2025 sur son site de Kamoa-Kakula, la plus grande mine de cuivre en Afrique.

