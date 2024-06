https://fr.sputniknews.africa/20240612/la-plus-grande-mine-de-cuivre-de-rdc-et-dafrique-a-une-nouvelle-usine-de-traitement-1067012339.html

La plus grande mine de cuivre de RDC et d’Afrique a une nouvelle usine de traitement

La plus grande mine de cuivre de RDC et d’Afrique a une nouvelle usine de traitement

Mise en service le 11 juin, cette installation devrait portera la production annuelle à plus de 600.000 tonnes d'ici 2025, selon la société minière canadienne... 12.06.2024

Un nouveau concentrateur y a été mis en service le mois dernier. Il devrait entrer en production commerciale au troisième trimestre 2024, précise la compagnie.Grâce à cela, le site devrait devenir en 2025 la troisième plus grande mine de cuivre au monde, derrière les mines Escondida (Chili) et Grasberg (Indonésie). La RDC vient de passer en deux ans du statut de 4e producteur mondial de cuivre (en 2021) à celui de deuxième en 2023.Ivanhoe Mines et ses partenaires se posent comme objectif final de faire de Kamoa-Kakula la deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Ils visent ainsi une production totale de plus de 800.000 tonnes.

