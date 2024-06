Voici pour quelle raison Londres essaie de freiner Paris sur l'envoi de troupes en Ukraine

"Le problème, c’est que si on envoie des troupes étrangères en Ukraine, elles deviendront une cible pour Poutine, et on se demandera ce qu'il faut faire si elles sont frappées. J’aime beaucoup l’enthousiasme des Français, mais je ne suis pas sûr qu’ils choisiront la bonne réponse. Nous essayons de leur dire en privé: ‘Réfléchissons à ce que nous pouvons faire, quelque chose qui aidera vraiment l’Ukraine, mais ne conduira pas à une escalade’", a-t-il indiqué.