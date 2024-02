https://fr.sputniknews.africa/20240227/folie-la-classe-politique-francaise-reagit-a-lidee-de-macron-denvoyer-des-troupes-en-ukraine---1065274230.html

"Folie": la classe politique française réagit à l’idée de Macron d’envoyer des troupes en Ukraine

Emmanuel Macron a estimé le 26 février que l’envoi de troupes occidentales en Ukraine ne devait pas "être exclu". Cette idée a fait réagir la classe politique... 27.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-27T10:46+0100

2024-02-27T10:46+0100

2024-02-27T10:46+0100

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise "L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et dire non. Pas de guerre! Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle! " Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national "Je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d’une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre mais c’est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d’insouciance. C’est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s’agit". Florian Philippot, chef du parti "Les Patriotes" "Macron est fou. Complètement fou! Ce serait évidemment la guerre avec la Russie, la 3è guerre mondiale! Bloquons-le! Déclenchons l’article 35 de la Constitution sur la déclaration de guerre! On alerte depuis le départ, on va redoubler d’efforts; il faut que l’ensemble du peuple français réalise le niveau de folie de Macron et de l’OTAN ! Quittons l’OTAN, bloquons Macron, vive la Paix!" Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste"Inquiétante légèreté présidentielle qui au détour d’une conférence de presse se dit éventuellement prêt à engager la France comme nation co-belligérante dans cette guerre. Soutenir la résistance ukrainienne oui. Entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent. Folie" François Asselineau, président de l’Union Populaire Républicaine "Le fou de l'Élysée dont les armées n'ont qu'une semaine de munitions, dont le peuple refuse totalement d'aller se faire tuer pour Blackrock en Ukraine, qui a dû lamentablement plier bagage devant l'armée du Niger, prétend battre la Russie 1re puissance nucléaire mondiale" Nikola Mirkovic, président de l'association Ouest–Est "Napoléon aussi a voulu envoyer des soldats français en Russie et ça s’est terminé par la prise de Paris par les cosaques. Macron ferait mieux de lire des livres d’histoire et d’affiner son analyse de la situation géopolitique actuelle. Non à sa guerre".

