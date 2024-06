https://fr.sputniknews.africa/20240626/la-monusco-ferme-son-centre-nevralgique-en-rdc-1067238672.html

La MONUSCO ferme son centre névralgique en RDC

La MONUSCO ferme son centre névralgique en RDC

Après 20 ans de service, la MONUSCO a annoncé avoir fermé son centre de Bukavu au Sud-Kivu dans le cadre de son retrait du RDC. 26.06.2024, Sputnik Afrique

Une cérémonie de clôture a eu lieu au centre de la mission de maintien de la paix de l'Onu pour la stabilisation en RDC à Bukavu, dans l'est du pays, a annoncé la mission le 25 juin.Le désengagement du Sud-Kivu, entamé en janvier 2024, doit prendre fin le 30 juin, selon la mission. Il avait déjà abouti au transfert de sept bases ou sites et d'une quinzaine d'autres installations. Mais Bukavu était le siège de la MONUSCO dans la province.En 2023, le Président congolais Félix Tshisekedi avait pointé du doigt l'incapacité de la MONUSCO à appuyer les forces gouvernementales contre les groupes rebelles dans l'Est du pays, demandant un retrait accéléré de la mission onusienne. La décision avait été actée par le Conseil de sécurité de l'Onu en décembre. La MONUSCO avait été mise en place en été 2010.

