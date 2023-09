https://fr.sputniknews.africa/20230921/la-rdc-reclame-le-retrait-accelere-des-soldats-de-lonu-1062261849.html

La RDC réclame le retrait accéléré des soldats de l'Onu

La RDC réclame le retrait accéléré des soldats de l'Onu

Suite à son échec, la mission de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) est conviée à quitter au fur et à mesure le pays. Cette demande a été faite par le Président du pays, Félix Tshisekedi, lors du débat politique général de la 78e session de l'Assemblée générale de l’Onu.Actuellement, il est temps pour la RDC "de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa stabilité", a prôné Félix Tshisekedi.Les Casques bleus devraient commencer à quitter le territoire de la république à partir de décembre 2023 au lieu de décembre 2024, comme prévu initialement, a estimé le chef d’État.Le silence du CS face aux crimes de guerreEn plus de cela, M.Tshisekedi a fustigé "le silence total" du Conseil de sécurité de l’Onu face aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité, ainsi qu’aux violations des droits de l’homme sur le territoire congolais.Une dénonciation qu’il répète depuis début septembre. Le dirigeant congolais avait alors adressé un courrier au président du Conseil de sécurité, demandant de punir tous les auteurs, co-auteurs et complices de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ainsi que de violations graves des droits de l’homme, du droit international et de la Charte des Nations unies sur le territoire congolais.La mission onusienne en RDCLa Mission de stabilisation des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) a remplacé la précédente opération des Nations unies dans la région en 2010, a expliqué un média. Les Casques bleus étaient censés contribuer à améliorer la sécurité dans l'est du pays, où des groupes armés se disputent le territoire et les ressources depuis des années.Récemment, cependant, la présence d'un contingent de soldats de maintien de la paix de l'Onu en RDC Congo est devenue de plus en plus impopulaire. La mission a été critiquée pour son incapacité à protéger les civils.En août, des manifestations de grande ampleur contre le détachement de l'Onu ont éclaté à Gomo, une ville de RDC. Ces manifestations ont été brutalement réprimées par l'armée et plus de 40 personnes ont été tuées. Une autre manifestation en juillet 2022 dans la même ville a fait plus de 15 morts, dont trois soldats de maintien la paix.

