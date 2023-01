https://fr.sputniknews.africa/20230105/la-monusco-annonce-une-nouvelle-operation-en-rdc---photos-1057508565.html

La Monusco annonce une nouvelle opération en RDC - photos

La Monusco annonce une nouvelle opération en RDC - photos

La mission onusienne en République démocratique du Congo (Monusco) a annoncé avoir lancé une opération pour "maximiser la protection des civils dans le... 05.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-05T14:55+0100

2023-01-05T14:55+0100

2023-01-05T14:56+0100

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

opération

casques bleus

rebelles

contingent militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103913/84/1039138450_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_d8e0fbad988aa5658be584f519b0f768.jpg

Les Casques bleus de la mission onusienne en République démocratique du Congo (Monusco) ont engagé l’opération Linda Njia ("Protège la route") dans la ville de Béni, dans le Nord-Kivu, pour stopper les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), a annoncé Monusco.Pas convaincuCette nouvelle opération est lancée deux semaines après le renouvellement du mandat de la Monusco en RDC où elle est déployée depuis plus de deux décennies. La MONUSCO a été créée en RDC en 1999.En décembre 2022, les rebelles du Mouvement 23 mars ont annoncé le début du retrait de leurs éléments de la position de Kimbuba, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.Bien que plusieurs organisations de la société encouragent cette action, le mouvement citoyen la Lutte pour le changement (Lucha) n’est pas convaincu de cette énième opération.La Lucha est un mouvement congolais non-partisan et non-violent qui a été lancé le 1er mai 2012 à Goma, en RD Congo, suite à un ras-le-bol de jeunes choqués, indignés et révoltés par la situation de chaos général du pays.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), opération, casques bleus, rebelles, contingent militaire